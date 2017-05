NASB Financial meldet 32 Cents Dividende

Der Finanzkonzern NASB Financial (ISIN: US6289681099, OTCMKTS: NASB) wird eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 23. Juni 2017 (Record date: 9. Juni 2017).

Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 36,31 US-Dollar (Stand: 30. Mai 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,53 Prozent. NASB Financial ist der Holdingkonzern für die North American Savings Bank, die 1927 gegründet worden ist.

Die Marktkapitalisierung liegt bei 356,99 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de