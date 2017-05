Nato erwägt Ausweitung der Präsenz in Afghanistan

London (Reuters) - Die Nato erwägt eine Aufstockung ihrer Präsenz in Afghanistan.

Zurzeit werde geprüft, ob Tausende weitere Soldaten in das Land entsandt würden, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May in London. Eine Entscheidung darüber werde in den kommenden Wochen fallen. Eine Rückkehr zu einem Kampfeinsatz schloss Stoltenberg aber aus.

Als Teil des Beratungs- und Ausbildungseinsatzes der Allianz mit rund 13.000 Einsatzkräften sind auch knapp 1000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert. Der Nato-Kampfeinsatz endete 2014. Zu Hochzeiten waren weit mehr als 100.000 ausländische Soldaten im Land. Die Sicherheitslage dort ist wegen zahlreicher Anschläge und dem Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban heikel.