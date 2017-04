Netzagentur veröffentlicht Karte mit Ladestationen für E-Autos

BERLIN (Dow Jones)--Fahrer von Elektro-Autos können ab sofort im Internet auf einer Landkarte einsehen, wo genau sie in Deutschland ihre Batterien aufladen können. Erstellt hat die Übersicht die Bundesnetzagentur. "Trotz erkennbarer Schwerpunkte in den Ballungszentren bieten auch immer mehr regionale Anbieter öffentliche Ladepunkte an", sagte der Präsident der Netzagentur, Jochen Homann. Er sei zuversichtlich, dass der Ausbau zügig voran schreite.

Auf der Übersichtskarte eingetragen ist der Standort der jeweiligen Ladepunkte mit Adresse sowie der vorhandenen Stecker und Ladeleistungen. Aktuell können Autofahrer ihre Stromautos an 1.600 Stellen mit über 3.300 Ladesäulen mit neuer Energie versorgen. Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladepunkten sind seit März vergangenen Jahres verpflichtet, diese bei der Netzagentur anzuzeigen. Die Bundesregierung fördert den Ausbau des Ladenetzes mit 300 Millionen Euro. Die großen Autohersteller haben sich zudem verpflichtet, bis 2020 tausende neue Ladesäulen aufzustellen.

Die Karte wird regelmäßig aktualisiert und ist unter www.bundesnetzagentur.de/ladesaeulenkarte veröffentlicht.

