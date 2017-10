Neue Hochrechnungen: Rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen unsicher

HANNOVER (dpa-AFX) - SPD und Grüne in Niedersachsen haben am Abend der Landtagswahl um ihre Mehrheit zittern müssen. In den Hochrechnungen der ARD ging es am Sonntag zunächst hin und her: Erst reichte es nicht für Rot-Grün, zwischendurch doch, dann wieder nicht. Beim ZDF reichte es von Anfang an ganz knapp nicht.

Um kurz nach 20.30 Uhr am Abend präsentierten sowohl ARD als auch ZDF neue Hochrechnungen, wonach SPD und Grüne mit insgesamt 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz verfehlen würden. Bei der Berechnung der ARD von 20.39 Uhr kam die SPD auf 54 Sitze, die Grünen ergatterten 13 Mandate. Bei der ZDF-Hochrechnung von 20.40 Uhr lag die SPD zwar bei 55 Mandaten, die Grünen kamen jedoch nur auf 12 Sitze.

Zuvor hatte es gegen 20 Uhr in einer weiteren, parallelen ARD-Analyse, in der zusätzlich die Verteilung der Überhangmandate hochgerechnet wurde, noch ganz knapp für Rot-Grün gereicht.

Laut neuer ARD-Hochrechnung erreichte die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil 37,1 Prozent und verwies die CDU klar auf Platz zwei. Die Union landete bei 33,6 Prozent. Die bisher mitregierenden Grünen mussten schwere Einbußen hinnehmen und lagen bei 8,9 Prozent. Die FDP errang 7,4 Prozent. Die AfD schaffte mit 6,1 Prozent den Sprung in den Landtag in Hannover. Die Linke verpasst ihn mit 4,6 Prozent.

Nach der ZDF-Hochrechnung lag die SPD bei 37,1 Prozent, die CDU bei 33,9 Prozent. Die Grünen kamen auf 8,6 Prozent, die Liberalen auf 7,3 Prozent. Die AfD lag bei 6,0 Prozent, die Linke bei 4,6 Prozent./hot/mbr/shy/DP/zb