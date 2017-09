Neue Struktur bei Daimler braucht angeblich noch Zeit

STUTTGART (dpa-AFX) - Eine mögliche neue Konzernstruktur beim Auto- und Lkw-Bauer Daimler braucht laut Kreisen noch Zeit. Derzeit liefen umfangreiche Analysen, Vorstand und Aufsichtsrat hätten daher auch noch keine Entscheidungen getroffen, hieß es am Donnerstag aus Unternehmenskreisen. Der Stuttgarter Dax (DAX 30)-Konzern prüft derzeit, seine Sparten rechtlich eigenständig aufzustellen. Das soll ihn nach Aussagen von Vorstandschef Dieter Zetsche und Finanzvorstand Bodo Uebber flexibler machen. Seit längerem wird neben einer möglichen Holding-Struktur am Markt auch darauf spekuliert, Daimler könne seine Trucksparte an die Börse bringen. Eine Trennung von Unternehmensteilen sei allerdings nicht geplant, hieß es am Donnerstag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Bei der Prüfung einer neuen Struktur gehe es auch nicht darum, Kosten und Personal einzusparen. Ein Daimler-Sprecher wollte die Informationen nicht bestätigen./men/she