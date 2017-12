Bafin prüft erneut Deutsche Börse

€uro am Sonntag

Die Behörde untersucht, ob der DAX-Konzern die Personalie rechtzeitig bekannt gegeben hat. Die Deutsche Börse hatte am 16. November die Entscheidung des Aufsichtsrats veröffentlicht, der derzeitige Chef der HypoVereinsbank, ­Theodor Weimer, solle Carsten Kengeter zum 1. Januar 2018 an der Konzernspitze ablösen. Bereits am Tag zuvor war Weimer in Medienberichten als Favorit für Kengeters Nachfolge genannt worden.Die Bafin untersucht nun, ob und wann "die Personalie eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation war". Die Behörde bestätigte am Freitag entsprechende Informationen der "Wirtschaftswoche".