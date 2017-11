Biotest-Aktie auf Talfahrt: Übernahme stößt in USA auf Bedenken

Der zuständige Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen (CFIUS) hat Kritik am bisherigen Antrag geäußert, teilte beiden Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war darüber am Markt bereits spekuliert worden. Die Biotest-Aktie bricht am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um rund 9 Prozent ein.

Beide Parteien hätten entschieden, dass sie die Anmeldung zurückziehen und einen neuen Antrag auf ein beschleunigtes Prüfungsverfahren einreichen werden. Man wolle weitere Gespräche mit der Behörde führen, hieß es weiter.

Biotest ist ein Hersteller von Blutplasma. Das Unternehmen hatte sich im April mit der Investmentgruppe Creat auf eine Übernahme geeinigt./kro/stk

DREIEICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Biotest AG