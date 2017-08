Neuer ING-DiBa-Chef peilt 10 Mio Kunden an - "Wir müssen wachsen"

Frankfurt (Reuters) - Deutschlands größte Direktbank ING-DiBa will in den nächsten zwei Jahren rund 1,5 Millionen neue Kunden gewinnen.

"Wir müssen wachsen", sagte der neue Vorstandschef Nick Jue am Dienstagabend in Frankfurt. In spätestens zwei Jahren wolle die Tochter der niederländischen Großbank ING auf zehn Millionen Kunden kommen, um den niedrigen Zinsen weiter trotzen zu können. "Das Wachstum muss immer so groß sein, dass wir keine Mitarbeiter entlassen müssen", sagte Jue, der vor zwei Monaten Roland Boekhout als Chef der Deutschland-Tochter abgelöst hatte. "Das will ich vermeiden, das hatte ich elf Jahre lang in den Niederlanden."

Die ING-DiBa gilt als hochprofitabel. Weil sie keine eigenen Filialen unterhält, ist ihre Kostenquote mit 40 Prozent deutlich niedriger als die der meisten deutschen Großbanken, die Probleme haben, die Kennziffer für die operative Ertragskraft wenigstens auf 60 Prozent zu drücken. Je mehr Kunden eine Bank habe, desto kostengünstiger könne sie arbeiten, sagte Jue. Aus dem gleichen Grund hat sich die Commerzbank auf die Fahnen geschrieben, bis 2020 zwei Millionen Privatkunden zu gewinnen.

Jue will den Kostenvorteil auch weiterhin ausspielen. "Wir müssen alles tun, um so lange wie möglich keine Gebühren (für die Kontoführung) verlangen zu müssen", sagte der Niederländer, der zuvor das Geschäft von ING auf dem Heimatmarkt geführt hatte. ING-DiBa habe nach der Einführung von Kontogebühren bei der Postbank allein von ihr 100.000 Kunden gewonnen. Denkbar sei es aber, Dienstleistungen jenseits des klassischen Bankgeschäfts gegen ein Entgelt anzubieten.

In der Vergangenheit hatte ING-DiBa viele der 8,5 Millionen Kunden mit relativ hohen Zinsen auf Tages- und Festgeld gelockt. Heute liegt der Tagesgeld-Zins gerade noch bei 0,1 Prozent. Jue setzt nun darauf, es den Kunden möglichst bequem zu machen. Auch eigene Filialen wären für den früheren KPN-Manager kein Tabu. "Wenn es etwas bringt, wäre das machbar. Im Moment habe ich aber keine Pläne, Filialen zu eröffnen."