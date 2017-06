Neuer Jenoptik-Chef Traeger stellt sich den Aktionären

WEIMAR/JENA (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Technologiekonzerns JENOPTIK stimmen bei der Hauptversammlung am Mittwoch (11.00 Uhr) in Weimar über die Höhe der Dividende sowie mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats ab. Es ist zugleich die erste Aktionärsversammlung unter der Ägide des neuen Vorstandsvorsitzenden Stefan Traeger, der seit Anfang Mai die Geschicke des börsennotierten Unternehmens lenkt. Nach einem Rekordgewinn von 57,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr will das Unternehmen die Dividende von 22 auf 25 Cent je Aktie erhöhen. Einigen Aktionären reicht das aber nicht: In einem Antrag werden 26 Cent gefordert./hum/DP/he