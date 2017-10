Neuer Stada-Chef will keine Jobs streichen - Außendienst geplant

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Stada-Chef Claudio Albrecht will aktuell keine Stellen bei dem Arzneimittelhersteller streichen. "Ich strebe derzeit keinen Personalabbau an, weder in Deutschland noch anderswo", sagte der Manager der Wirtschaftswoche. Freiwerdende Stellen sollten künftig bevorzugt intern besetzt werden. Stada gehört mehrheitlich den Finanzinvestoren Bain und Cinven und beschäftigt weltweit 11.000 Mitarbeiter. Albrecht ist seit wenigen Tag CEO, zuvor war er unter anderem Chef von Ratiopharm.

Unter seiner Führung soll der MDAX-Konzern künftig Produkte nicht nur über Apotheken, sondern auch über Kliniken vertreiben. Dafür wolle Stada einen eigenen Außendienst aufbauen, so Albrecht. Hintergrund ist, dass Stada künftig auch Biosimilars - nachgemachte biologische Medikamente - verkaufen will, die teilweise auch in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Dadurch werde eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen geschaffen. Mit Blick auf das Produktportfolio soll das Läusemittel Hedrin zu einem Top-Produkt werden.

