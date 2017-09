Newmont im dritten Jahr in Folge führendes Bergbauunternehmen im Dow Jones Sustainability World Index

Präzedenzlos wird die Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) im Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, weltweiter Nachhaltigkeitsindex von Dow Jones) zum dritten Mal in Folge zum insgesamt führenden Unternehmen der Bergbaubranche nominiert. Newmont wird seit nunmehr elf aufeinander folgenden Jahren im DJSI World geführt. In diesem Jahr nahmen 942 Unternehmen am Corporate Sustainability Assessment (CSA) von RobecoSAM teil, das die führenden Unternehmen im DJSI, einem der angesehensten und strengsten Nachhaltigkeitsindizes auf der Welt, bewertet und einstuft. Im Jahr 2007 wurde Newmont als erstes Goldunternehmen in den DJSI World aufgenommen; seit 2006 wird das Unternehmen kontinuierlich im DJSI North America Index geführt.

"Diese Anerkennung zeigt das starke Engagement unseres Teams für Nachhaltigkeit und fortwährende Verbesserung; dies bedeutet sichere Arbeitsbedingungen und attraktive Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Regionen, in denen wir tätig sind, sowie solide Renditen und gute Zukunftsaussichten für unsere Stakeholder", erklärt Präsident und CEO Gary Goldberg.

Zusätzlich zu der Spitzenposition als Branchenführer in den Bereichen Metall und Bergbau erhielt Newmont den höchsten Wert (100 Prozent) in einer Reihe von Bereichen einschließlich Wirkungsmessung und Evaluierung, Richtlinieneinfluss, Biodiversität, Umweltrichtlinien und Umweltmanagementsysteme, Gewässerschutz, Stilllegungsmanagement, Corporate Citizenship und Wohltätigkeit sowie Indikatoren zu Arbeitspraktiken. Newmont erzielte auch die insgesamt besten Ergebnisse in der Metall- und Bergbau-Industrie im Bezug auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Leistungen.

RobecoSAM beurteilt mehr als 3.900 börsennotierte Unternehmen weltweit auf der Grundlage einer jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse, die mehr als 600 Datenpunkte umfasst. RobecoSAM bewertet Unternehmen auf der Grundlage einer Vielzahl von Kriterien, darunter Transparenz, Unternehmensführung, Risiko- und Krisenmanagement, Umweltmanagement und ökologische Leistung, Klimastrategie, Gewässerschutz, Stakeholderbindung, lokale kommunale Entwicklung, Arbeitspraktiken, Menschenrechte und Sicherheit.

Weitere Informationen über die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistungen von Newmont finden Sie in Beyond the Mine, dem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens. Der Bericht wird als Teil der laufenden Verpflichtungen von Newmont als Gründungsmitglied des International Council on Mining and Metals und gemäß seiner Verpflichtungen nach dem United Nations’ Global Compact und den Voluntary Principles on Security and Human Rights veröffentlicht.

Über Newmont

Newmont ist ein führender Gold- und Kupferproduzent. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den USA, Australien, Ghana, Peru and Surinam tätig. Newmont ist der einzige Goldförderer, der im S&P-500-Index gelistet ist, und wurde 2015, 2016 und 2017 vom Dow Jones Sustainability World Index zum führenden Unternehmen der Bergbaubranche ernannt. Als Resultat seiner führenden Stellung in den Bereichen Technik, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zählt Newmont auf dem Gebiet der Wertschöpfung zu den Branchenführern. Newmont wurde im Jahr 1921 gegründet und ist seit 1925 börsennotiert.

