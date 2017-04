Niederländischer Rechtspopulist Wilders bejubelt Abschneiden Le Pens

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat das Abschneiden von Marine Le Pen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen bejubelt. "Es lebe der Sieg!", twitterte Wilders Sonntagabend auf Französisch ("Vive la victoire!").

Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die Chefin der rechtsextremen Partei Front National gemeinsam mit dem Mitte-Links-Politiker Emmanuel Macron in die Stichwahl am 7. Mai geht. Wilders Partei für die Freiheit war im März als zweitstärkste Kraft aus den Wahlen in den Niederlanden hervorgegangen./pau/DP/he