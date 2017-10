Niedersachsens Ministerpräsident Weil: Politik trägt Mitschuld am Abgas-Skandal

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht eine Mitschuld der Politik am Abgas-Skandal. "Der Staat hat es hingenommen, dass die Tests nur auf dem Prüfstand gemacht wurden, obwohl alle wussten, dass der Verbrauch auf der Straße ein ganz anderer ist", sagte Weil in einem Interview mit Lesern der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). "Da hat der Staat bei den Zulassungen zu viele Spielräume gelassen." An welchen Stellen genau Fehler gemacht wurden, sagte Weil jedoch nicht. Als Ministerpräsident Niedersachsens sitzt er im Aufsichtsrat von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Im September 2015 hatte VW (Volkswagen (VW) vz) zugegeben, die Abgasreinigung von Dieselmotoren millionenfach manipuliert zu haben. Weltweit sind rund elf Millionen Diesel-Fahrzeuge betroffen./igl/DP/men