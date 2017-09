Nike übertrifft beim Gewinn die Erwartungen - Umsatz auf Vorjahresniveau

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike hat mit dem Gewinn für das erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, der Umsatz fiel dagegen lediglich im Rahmen der Prognosen aus. Der Adidas-Konkurrent verdiente per Ende August 950 Millionen US-Dollar nach 1,25 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie betrug 57 (Vorjahr: 73) Cent. Von Factset befragte Analysten hatten mit 48 Cent gerechnet. Der Umsatz lag bei 9,07 Milliarden Dollar und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Hier war mit 9,09 Milliarden Dollar gerechnet worden.

Die Nike-Aktie gab im nachbörslichen Handel um 1,5 Prozent auf 52,90 Dollar nach. Den regulären Handel hatte sie mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent beendet. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 5,7 Prozent zu Buche.

Nike verwies auf einen Rückgang der Bruttomarge, ausgelöst durch negative Währungseffekte. Auch habe das Geschäft in Nordamerika einen Rückgang verzeichnet. Dazu seien eine höhere Steuerquote sowie höhere weitere Ausgaben gekommen. Dies habe nur zum Teil ausgeglichen werden können.

Nike war zuletzt besonders im Basketball-Geschäft unter Druck geraten, da die Preise in dieser Kategorie sinken. Adidas ist hier mittlerweile an Nikes Marke "Jordan" vorbeigezogen, haben die Marktforscher der NPD Group herausgefunden. Damit ist Adidas bei den Sportschuh-Marken in den USA auf Platz zwei angekommen. Platz eins hält nach wie vor die Marke Nike.

