NN kündigt 7 Cents Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern NN Inc. (ISIN: US6293371067, NASDAQ: NNBR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 7 US-Cents ausschütten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen weiterhin 0,28 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,25 US-Dollar (Stand: 14. November 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,07 Prozent.

Ausbezahlt wird die Dividende am 15. Dezember 2017 (Record date: 1. Dezember 2017). NN mit Firmensitz in Johnson City, Tennessee, ist ein Hersteller von Bauteilen aus Metall und Plastik. Das Unternehmen ist 1980 gegründet worden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 148,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 146,7 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der NASDAQ mit 37,8 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 723,80 Mio. US-Dollar (Stand: 14. November 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de