Der Aufsichtsrat habe Ende vergangener Woche einen entsprechenden Beschluss gefasst, bestätigte der Vorsitzende des Gremiums, Mark K. Binz, dem Wirtschaftsmagazin Capital. "Wir sind überzeugt, dass er die Geschicke der Fielmann AG gewohnt erfolgreich leiten wird," erklärte Binz. Günther Fielmann , der in diesem Jahr 78 wird, hat das Unternehmen Fielmann vor rund 45 Jahren gegründet und vor 23 Jahren an die Börse gebracht. Sein Vertrag, der Ende Juni dieses Jahres ausgelaufen wäre, laufe nun bis Ende Juni 2020 weiter, also bis in das 81. Lebensjahr des Firmengründers.

