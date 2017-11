China Telecom erwägt wohl milliardenschweren Zukauf in Brasilien

Dafür könnten die Chinesen bis zu umgerechnet 5,2 Milliarden Euro in die Hand nehmen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag. Vor einer Transaktion müsste das schuldengeplagte südamerikanische Unternehmen, das vor rund 17 Monaten einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt hat, seinen Streit mit den Kreditgebern bereinigen. Am 10. November sei eine Versammlung der Oi-Geldgeber geplant, die über den Restrukturierungsplan entscheiden solle.

Bei Oi und China Telecom war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Im Februar vergangenen Jahres war eine geplante milliardenschwere Fusion zwischen Oi und der Telecom Italia-Tochter TIM geplatzt.

Rio de Janeiro (Reuters)

