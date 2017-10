Nordex heimst erneut Auftrag in Argentinien ein

Düsseldorf (Reuters) - Der Windturbinenbauer Nordex hat in Argentinien zum dritten Mal in diesem Jahr einen Großauftrag an Land gezogen.

Der Konzern soll für den Kraftwerksbetreiber Genneia 26 Turbinen mit einer Gesamtleistung von rund 101 Megawatt (MW) errichten und über zehn Jahre warten, wie Nordex am Montag mitteilte. Über das Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht. Als Faustformel gilt aber eine Million Euro je MW. Allerdings herrscht in der Branche seit Monaten weltweit ein erheblicher Preisdruck.

Nordex werde die Anlagen ab Anfang 2019 in Pomona, Rio Negro installieren. Bereits Anfang 2017 hatte Nordex in dem südamerikanischen Land zwei Bestellungen über insgesamt 148 MW erhalten.

Nordex und seine Konkurrenten wie etwa Vestas ächzen seit Monaten unter dem Preisdruck in der Branche. Die Hamburger haben daher ein Sparprogramm aufgelegt, das die Streichung von 400 bis 500 der insgesamt rund 5200 Stellen vorsieht. Ziel ist es, ab 2018 inklusive Kostensenkungen beim Material etwa 45 Millionen Euro einzusparen. Der Restrukturierungsaufwand soll sich im unteren zweistelligen Millionen-Bereich bewegen.

An der Börse hat Nordex binnen Jahresfrist zwei Drittel an Wert eingebüßt. Die im TecDax gelistete Aktie wird aktuell noch mit 9,80 Euro gehandelt.