Nordkorea erhebt nach Raketentest schwere Vorwürfe gegen die USA

Genf (Reuters) - Nordkorea hat nach seinem neuen Raketentest die Spannungen mit verbalen Attacken gegen die USA weiter verstärkt.

Der UN-Botschafter des abgeschotteten Landes, Han Tae Song, warf der Regierung in Washington am Dienstag vor, die koreanische Halbinsel auf eine "extrem starke Explosion" zuzutreiben. Daher habe sein Land "jedes Recht, mit harten Gegenmaßnahmen sein Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehmen", sagte er auf einer Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf. "Die USA sollten komplett die Verantwortung für die katastrophalen Konsequenzen tragen, die daraus folgen." Han sprach den neuen Raketentest nicht direkt an, verwies jedoch auf ein gemeinsames Militärmanöver der USA und Südkoreas.

Nordkorea hatte zuvor eine Rakete abgefeuert, die über Japan flog und östlich der Insel Hokkaido im Pazifik niederging. Die Regierung in Tokio kritisierte den Test scharf. Im Laufe des Tages sollte der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.