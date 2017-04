NordLB - KKR-Milliardendeal soll bis Juni unter Dach und Fach sein

Hannover (Reuters) - Der Verkauf von Schiffskrediten der NordLB über 1,3 Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor KKR zieht sich weiter hin.

"Wir arbeiten weiter zusammen an der Transaktion", sagte Vorstandsmitglied Hinrich Holm am Donnerstag in Hannover. Das Geschäft hätte eigentlich schon Ende 2016 unter Dach und Fach sein sollen, die anhaltende Schiffskrise habe die Gespräche aber erschwert. "Wir haben uns das alles einfacher vorgestellt." Holm wies aber Spekulationen aus der Branche zurück, dass sich KKR wieder zurückziehen könnte. Er erwarte, dass die Transaktion noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden könne.

KKR hatte im vergangenen Sommer zusammen mit einem nicht näher benannten Staatsfonds eine "Schiffsportfolio-Managementgesellschaft" gegründet. Als erstes soll diese faule, aber auch nicht ausfallgefährdete Kredite der NordLB für bis zu 100 Schiffe aufnehmen, steht aber auch anderen Banken offen. Finanzinvestoren verlangen in der Regel erhebliche Abschläge zum Buchwert, wenn sie faule Kredite übernehmen.