NordLink in Sicht - Richtfest für Umspannwerk in Wilster

WILSTER/NORTORF (dpa-AFX) - Der Strom aus Wasserkraft, der künftig über ein Seekabel von Norwegen nach Deutschland fließen soll, wird an Land quasi sichtbar gemacht. Am Freitag (10.00 Uhr) soll Richtfest für das Umspannwerk in Wilster (Kreis Steinburg) gefeiert werden. Hier wird künftig der Gleichstrom aus einer 623 Kilometer langen Verbindung (NordLink) zwischen Norwegen und Deutschland in Drehstrom umgewandelt und in das Stromnetz eingespeist. Mehr als 3,6 Millionen deutsche Haushalte können davon profitieren.

Von 2020 soll Strom aus erneuerbaren Energiequellen wechselseitig zwischen beiden Ländern ausgetauscht werden. Deutschland schickt dann je nach Bedarf Windstrom nach Norwegen. Das Seekabel kommt bei Büsum an der schleswig-holsteinischen Westküste an. Von dort führt ein 54 Kilometer langes Erdkabel zur Konverterstation Wilster./akp/DP/zb