Notlandung von Passagiermaschine in Sydney

SYDNEY (AFP)--Wegen eines technischen Problems hat eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft China Eastern kehrtmachen und in Sydney notlanden müssen. Die Besatzung habe nach dem Start des Airbus A330 am Sonntagabend "eine anormale Situation am linken Motor bemerkt und entschieden, sofort zum Flughafen von Sydney zurückzukehren", sagte ein Sprecher von China Eastern der Nachrichtenagentur AFP. Durch den Vorfall sei niemand an Bord verletzt worden.

Nach Angaben der Fluggesellschaft war die Maschine auf dem Weg nach Shanghai, als die Verkleidung eines Triebwerks abriss. Auf Fotos in sozialen Online-Netzwerke war ein riesiges Loch an dem Triebwerk zu sehen.

June 12, 2017 05:43 ET (09:43 GMT)- - 05 43 AM EDT 06-12-17