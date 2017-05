Novartis-Chef - Keinen Bedarf für eine Großübernahme

Zürich (Reuters) - Novartis-Chef Joseph Jimenez hat seine ablehnende Haltung gegenüber einer Großübernahme bekräftigt.

"Wir brauchen keinen großen Deal", sagte der Amerikaner am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung in Boston. Der Arzneimittelhersteller aus Basel will weiterhin auf ergänzende Zukäufe setzen.

Mit dem Verkauf der rund 14 Milliarden Dollar schweren Beteiligung am Rivalen Roche sei Novartis nicht in Eile, erklärte Jimenez weiter. Am Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline für nicht-verschreibungspflichtige Medikamente will er festhalten. Solange das für Novartis Wert habe, bestehe keine Eile, die Option für den Verkauf des 36,5-Prozent-Anteils auszuüben.