NRW-Wahl hat begonnen - Letzter Stimmungstest vor Bundestagswahl

Düsseldorf (Reuters) - Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Landtagswahl begonnen.

Mehr als dreizehn Millionen Wahlberechtigte können seit 08.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Wahl gilt auch als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September, in der sich für die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz gegenüberstehen. Den Umfragen zufolge ist eine große Koalition der beiden Parteien in NRW wahrscheinlich. Offen ist aber, wer die Regierung führt. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Herausforderer Armin Laschet (CDU) lagen in Erhebungen zuletzt in etwa gleichauf.

Der Einzug der AfD gilt als ebenso wahrscheinlich wie der Abschied der Piraten-Partei aus dem letzten Landesparlament. Die FDP könnte mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Lindner dritte Kraft werden.