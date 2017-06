€uro am Sonntag

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum GmbH, Pfeiffer Vacuum

aber in die Lage, ohne ein neues Angebot am Markt weiter zuzukaufen und so seinen Anteil auszubauen. Entsprechend positiv äußerte sich Gesellschafter Sami Busch: "Wir haben mit dem freiwilligen Übernahmeangebot die Kontrollschwelle von 30 Prozent überschritten und sind zufrieden, dass wir die Beteiligung weiter aufstocken konnten." Pfeiffer -Chef Manfred Bender sieht derweil seine Ablehnung der Übernahme durch den Großaktionär bestätigt: Die geringe Annahmequote von 0,17 Prozent bestätige, dass fast alle Aktionäre das Angebot für unangemessen hielten., das Übernahmeangebot im Interesse aller Aktionäre abzulehnen", so Bender. Zudem lehne er den angekündigten Zugriff der Busch-Gruppe auf den Aufsichtsratsvorsitz ab. Bender kündigte allerdings an, eine operative Zusammenarbeit mit der Busch-Gruppe ausloten zu wollen, um mögliche Synergien zu heben.