OECD optimistischer beim Wirtschaftsausblick als Bundesregierung

Berlin (Reuters) - Die Industriestaaten-Organisation OECD sagt der deutschen Wirtschaft einen anhaltenden Aufschwung voraus.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr um 1,7 Prozent zulegen, erklärte die OECD in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick. 2018 dürften es dann 2,0 Prozent werden. Damit ist die Organisation optimistischer als die Bundesregierung, die der hiesigen Wirtschaft für 2017 nur ein Plus beim BIP von 1,5 und für 2018 von 1,6 Prozent voraussagt. Die geringe Arbeitslosigkeit und höhere Staatsausgaben werden aus Sicht der OECD den privaten Verbrauch weiter fördern.

"Niedrige Zinsen und die Zuwanderung dürften die Wohnungsbauinvestitionen stützen, die Unternehmensinvestitionen werden aber voraussichtlich nur langsam anziehen", heißt es in dem Bericht weiter. Die Exporte profitieren aus Sicht der OECD von der starken Nachfrage aus Asien und den USA, werden sich allerdings abschwächen, wenn der Effekt der Euro-Abwertung der vergangenen Zeit abklingt und das Einfuhrwachstum in China nachlässt.

Auch zu dem international in die Kritik geratenen deutschen Leistungsbilanzüberschuss nahm die Organisation Stellung: Sie empfiehlt Reformen, um den Dienstleistungssektor stärker zu öffnen sowie Investitionen in die Infrastruktur. Diese Schritte seien geeignet, den "großen Leistungsbilanzüberschuss" zu verringern. Auch die EU-Kommission empfiehlt der größten Volkswirtschaft der EU durch finanzpolitische Instrumente die Binnennachfrage zu stärken und mehr zu investieren.In die Leistungsbilanz fließen neben dem Warenhandel auch alle anderen Transfers mit dem Ausland ein - von Dienstleistungen bis zur Entwicklungshilfe.