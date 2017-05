Ökonomen fordern von G20 mehr Einsatz gegen Klimawandel

Berlin (Reuters) - Führende Ökonomen fordern von den G20-Staaten mehr Engagement für die Digitalisierung und im Kampf gegen Klimawandel und Ungleichheit.

Insgesamt richten die Experten 20 Handlungsempfehlungen an die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20), die der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag vorlagen. Die Forscher plädieren für ein gemeinsames Vorgehen, um etwa die Sicherheit von digitalen Netzwerken zu verbessern. Dies solle auch dabei helfen, das globale Finanzsystem besser gegen Cyberangriffe zu wappnen.

Eine wichtige Herausforderung für die G20 sei es, die globale Wirtschaft nachhaltig zu entwickeln und Ungleichheit abzubauen, so dass Menschen nicht den Anschluss verlieren, betonen die Experten, zu denen das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) gehört. Ziel müsse sein, Menschen und ihren Lebensstandard in den Fokus der Wirtschaftspolitik zu setzen. Auch solle es nach dem Vorbild der Pisa-Studie im Bildungsbereich eine Rangliste von Ländern zur wirtschaftlichen Ungleichheit geben. Ferner sollte eine Expertengruppe widersprüchliche Regulierung im Finanzbereich aufspüren. Damit sollten unter anderem Währungsmanipulationen verhindert werden. Ferner sollten die G20-Staaten den Kampf gegen die Erderwärmung sowie Hunger und Unterernährung verstärken.

Die Lösungsvorschläge im Namen der Forscher sollen auf der Konferenz "Think 20 Summit" am Dienstag unter anderem von IfW-Präsident Dennis Snower an die Bundesregierung übergeben werden. Deutschland hat derzeit den G20-Vorsitz. Anfang Juli ist in Hamburg der G20-Gipfel angesetzt.