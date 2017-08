Österreichs Außenminister warnt Erdogan vor Wahleinmischung

Berlin (Reuters) - Österreichs Außenminister Sebastian Kurz warnt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Einmischung in die Parlamentswahl seines Landes.

Erdogan versuche die türkischstämmigen Gemeinschaften in anderen Ländern zu instrumentalisieren, sagte Kurz der Zeitung "Welt am Sonntag". Damit trage die Türkei heimische Probleme in die Europäische Union (EU) hinein. Das gelte insbesondere für Deutschland und Österreich. Einmischungen bei der vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober werde sein Land keinesfalls akzeptieren, betonte der Minister.

Jüngst hatte Erdogan in Deutschland mit Wahlaufrufen für die Bundestagswahl am 24. September für Empörung gesorgt. So appellierte er an die türkischstämmigen Deutschen, weder für die Union, die SPD noch die Grünen zu stimmen, sondern für Parteien, die der Türkei nicht feindlich gegenüberstünden.

Mit Blick auf den Anschlag in Barcelona forderte Kurz eine stärkere internationale Kooperation von Polizei und Nachrichtendiensten sowie einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Letzteres sei eine der größten Herausforderungen für die Union. "Die europäische Asylpolitik braucht endlich einen grundlegenden Kurswechsel", mahnte der Minister. "Wir können nicht länger hinnehmen, dass illegale Migranten nach Europa kommen und dass Schlepper letztlich darüber entscheiden, wer zu uns zuwandern darf und wer nicht."