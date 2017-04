Österreichs Kanzler: Brexit wird internationales Gewicht der EU nicht stärken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird deren Rolle in der Weltpolitik nach Einschätzung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern beeinflussen. "Das wird unser internationales Gewicht sicher nicht stärken", sagte Kern vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Samstag in Brüssel. Mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU verliere die Gemeinschaft zudem ihren zweitgrößten Beitragszahler. Österreich wolle deshalb aber keine höheren EU-Beiträge zahlen. Kern betonte, es gebe eine "gute Hoffnung", die EU-Arzneimittelbehörde von London nach Österreich holen zu können: "Wir haben unsere Bewerbung im Gepäck."/ff/DP/fbr