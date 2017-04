Oettinger: EU-Länder müssen nach Brexit mehr zahlen - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger stellt die verbleibenden EU-Mitgliedstaaten auf höhere Beiträge nach dem Brexit ein. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir versuchen, einen Teil einzusparen, und sich die übrigen 27 Mitgliedstaaten darauf einigen, wie sie den restlichen offenen Betrag erbringen sollen", sagte Oettinger dem "Spiegel" mit Blick auf die derzeitigen Verhandlungen über den künftigen Finanzrahmen, der ab 2021 gelten soll.

Bislang ist Großbritannien mit mehr als zehn Milliarden Euro nach Deutschland der zweitgrößte Nettozahler in der EU. Nach Ansicht Oettingers könnte rund die Hälfte des britischen Beitrags eingespart werden. Europaparlamentarier wie der CSU-Finanzexperte Markus Ferber fordern dagegen, auf eine Umverteilung komplett zu verzichten und den gesamten britischen Anteil einzusparen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt -0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 02, 2017 10:37 ET (14:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 37 AM EDT 04-02-17