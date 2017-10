ÖVP gewinnt Österreich-Wahl - FPÖ vor Sprung in Regierung

- von Alexandra Schwarz-Goerlich

Wien (Reuters) - Österreichs konservative Volkspartei (ÖVP) steuert unter der Führung ihres 31-jährigen Parteichefs Sebastian Kurz auf einen klaren Wahlsieg bei der Nationalratswahl zu.

Kräftig zulegen konnte bei dem Urnengang am Sonntag auch die rechtspopulistische FPÖ, die nun vor dem Sprung in die Regierung stehen dürfte. Als wahrscheinlichstes Koalitionsszenario gilt, dass der für seine scharfe Asylpolitik bekannte bisherige Außenminister Kurz die Rechten als künftigen Partner an Bord holen wird. "Der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns, dieses Land zu verändern", sagte Kurz. Der bisherige Bündnispartner, die sozialdemokratische SPÖ unter Kanzler Christian Kern, landete auf Rang zwei.

In die Karten schauen ließen sich die Spitzenkandidaten beim Thema künftige Koalition aber noch nicht. Nach der Wahl werde er mit allen Parteien Koalitionsgespräche führen, erklärte Kurz. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache betonte, alles sei möglich.

Nach einer Hochrechnung des Instituts SORA nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen erhielt die ÖVP 31,6 (2013: 24,0) Prozent. Die SPÖ verharrte bei 26,8 Prozent. Mit 26,0 (20,5) Prozent kommt die FPÖ nah an ihr bisheriges Spitzenergebnis aus dem Jahr 1999 und bleibt drittstärkste Kraft. Die Grünen verlieren Stimmen und verfehlen mit 3,9 (12,4) Prozent knapp die Vier-Prozent-Hürde und wären damit nicht mehr im Parlament. Der ehemalige Grüne Peter Pilz, der erstmals mit einer eigenen Liste antrat, schafft indes mit 4,3 Prozent auf Anhieb den Einzug. Die liberalen Neos, die seit der letzten Wahl im Parlament vertreten sind, verbessern sich leicht auf 5,1 (2013: 5,0) Prozent.

Eine Neuauflage des bislang in Österreich dominanten rot-schwarzen-Kabinetts gilt als unwahrscheinlich. Schließlich war das Bündnis im Mai geplatzt, nachdem der neue ÖVP-Chef Kurz öffentlich auf Neuwahlen drängte. Regulär wäre die Wahl im Herbst 2018 anberaumt gewesen. Zuvor hatte die Regierung seit Monaten über die Umsetzung von Teilen des Regierungsabkommens gestritten. Weiter zugespitzt hat sich die Situation im Wahlkampf. Im Zusammenhang mit einer Schmutzkampagne im Internet gegen ÖVP-Chef Kurz drohen sich ÖVP und SPÖ nun gegenseitig mit Klagen.

Nach bisherigen Stand ziehen fünf Parteien in den Nationalrat ein, die Abgeordnetenkammer des Parlaments. Von den 183 Sitzen erhält die ÖVP 62 (47) Mandate und die SPÖ kommt auf unverändert 52 Sitze. Die FPÖ stellt 51 (40) Abgeordnete, die Neos zehn (neun) und Liste Pilz acht.

Wahlberechtigt waren rund 6,4 Millionen Österreicher. Die Wahlbeteiligung lag mit 79,4 Prozent höher als 2013 mit 74,9 Prozent. Die Zahl der Briefwähler stieg auf einen neuen Rekord. Nach Informationen des Innenministeriums wurden fast 890.000 Wahlkarten ausgegeben, das entspricht fast 14 Prozent der Wahlberechtigten. Für diese Wahl wurden damit um ein Drittel mehr Wahlkarten ausgestellt als bei der Nationalratswahl 2013. Der überwiegende Teil der Briefwahlstimmen wird am Montag ausgezählt, der Rest erst am Donnerstag.