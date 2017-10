Özdemir gegen "Koalition auf kleinstem gemeinsamen Nenner"

Berlin (Reuters) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich vor den Sondierungsgesprächen gegen eine Jamaika-Koalition ausgesprochen, die sich "nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt".

In einer Koalition der Grünen mit CDU, CSU und FDP müssten "sich alle Parteien mit ihrer Identität wiederfinden", forderte Özdemir in der "Welt am Sonntag". "Bei uns sind das Umwelt, Europa, Gerechtigkeit."

Wenn eine Jamaika-Koalition zustande kommen sollte, werde das ein Bündnis sein, das wertkonservative, liberale und linke Mitte verbinde, ergänzte Özdemir, der als einer der Verhandlungsführer seiner Partei in die am Mittwoch beginnenden Gespräche geht. Eine Koalition dürfe keine bloße Addition einzelner Partner werden. "Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, bei dem ich nicht halbwegs sicher bin, dass er für vier Jahre tragen kann."

Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sprach sich Özdemir gegen eine Festlegung auf maximal 200.000 Asylsuchende aus. "Wie kann der verfassungsrechtliche Anspruch auf Asyl unangetastet bleiben, wenn Sie zugleich mit einer starren Zahl operieren?" Özdemir sieht sich in dieser Frage von Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt: "Auch die Kanzlerin hat gesagt, es wird weder beim Asylgrundrecht noch bei der Genfer Flüchtlingskonvention eine Quotierung geben. Das würde auch dem Grundgesetz und internationalem Recht widersprechen."