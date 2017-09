OFFIZIELLE KORREKTUR: Ferienmonat Juli bringt Schleswig-Holstein mehr Gäste

(Berichtigung: Angaben von 273 (nicht: 27) Campingplätzen im letzten Satz. Das Statistikamt hat seine Mitteilung korrigiert.)

KIEL (dpa-AFX) - Die Ferienzeit im Juli hat den Tourismus in Schleswig-Holstein weiter beflügelt. Mit knapp 1,1 Millionen Übernachtungsgästen in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen kamen 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Die Reisenden buchten rund 4,8 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 3,4 Prozent.

Das Monatsergebnis hat auch die Bilanz des bisherigen Jahres weiter vorangebracht: Von Januar bis Juli besuchten rund 4,4 Millionen Menschen das Land zwischen Nord- und Ostsee. Das bedeutete einen Zuwachs von 5,1 Prozent. Sie buchten 16,5 Millionen Übernachtungen (plus 4,9 Prozent) und blieben durschnittlich 3,8 Tage im Norden.

In die Statistik flossen die Angaben von 3734 Beherbergungsstätten und 273 Campingplätzen ein.

