Das teilte ein Stadionsprecher in Dortmund am Dienstagabend mit. Der Verein kündigte an, das Spiel werde am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es bestehe derzeit "keine Gefahr im und am Stadion", erklärte Borussia Dortmund

Kurz vor Beginn des Spiels waren am Mannschaftsbus der Dortmunder drei Sprengsätze detoniert, wie die Polizei mitteilte. Ein Insasse sei verletzt worden. Die Detonationen ereigneten sich in Dortmund-Höchsten rund zehn Kilometer vom Stadion entfernt. Die Mannschaft war gerade zur Partie gegen den AS Monaco unterwegs.

DJG/ros

Dow Jones Newswires

BERLIN (AFP)

