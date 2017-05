Oppermann gegen Rot-Rot - Hitzige Debatte um mögliche Koalition

BERLIN (AFP)--Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann einer Koalition mit der Linkspartei eine Absage erteilt. "Die Linkspartei ist noch weit von der Regierungsfähigkeit entfernt", sagte Oppermann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Samstag. Auch der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück riet von Rot-Rot-Grün ab. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dazu der Nachrichtenagentur AFP: "Die SPD möge sich um Inhalte kümmern und sich nicht gegenseitig mit Auschließeritis anstecken."

Oppermann betonte, die SPD werde "nur in eine Regierung gehen, in der sich alle klar zur EU und zur Nato bekennen und zur internationalen Verantwortung Deutschlands stehen".

Steinbrück sagte der "Bild am Sonntag", der Flirt mit der Konstellation Rot-Rot-Grün werde nicht belohnt. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Steinbrück, Rot-Rot-Grün sei "jedenfalls im Westen, schlicht und einfach nicht akzeptabel".

Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatte die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken ausgeschlossen. Die rot-grüne Regierung verlor ihre Mehrheit. Die Linke konnte ihr Ergebnis von 2012 zwar annähernd verdoppeln, verpasste mit 4,9 Prozent aber den Einzug in den Landtag.

Die Linkspartei wirbt für ein Bündnis mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl. Sie tue "alles für einen Politikwechsel - deshalb sind wir selbstverständlich bereit, Regierungsverantwortung auf der Bundesebene zu übernehmen", betonte Bartsch gegenüber der "Welt" vom Samstag.

Im Vorfeld mache die Linke aber keine Kompromisse. "Wenn das Wahlergebnis zu Koalitionsgesprächen führen sollte, muss man mit anderen ganz sachlich reden. Prinzipien und Kompromisse schließen einander nicht aus", sagte Bartsch weiter.

Bartsch sprach sich für die Umwandlung der Nato in ein "kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands" aus. Die Nato sei ein Bündnis des vergangenen Jahrhunderts, das sich den Herausforderungen dieses Jahrhunderts stellen müsse, sagte er der "Welt". Die Linke wolle auch die Bundeswehr nicht abschaffen. "Allerdings finden wir es falsch, wenn sie weiter zu einer Interventionsarmee umgerüstet wird."

SPD-Fraktionschef Oppermann sprach sich auch gegen eine Fortsetzung der großen Koalition zwischen Union und SPD aus. Große Koalitionen sollten kein Dauerzustand sein, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Inzwischen stoßen wir bei der Union auch an ihre ideologischen Grenzen."

Steinbrück sprach sich für die FDP unter Parteichef Christian Lindner als möglichen Koalitionspartner aus. Lindner habe einen "glänzenden Landtagswahlkampf" in NRW gemacht. Zudem wiederhole er nicht den Fehler des früheren FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle, die Liberalen einseitig auf das Thema Steuersenkungen zu reduzieren.

