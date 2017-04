"Ohne Berücksichtigung von Zukäufen waren im Vorjahr elf bis 13 Prozent Zuwachs unser Ziel. Jetzt trauen wir uns 13 bis 15 Prozent zu, auch noch in drei bis vier Jahren", sagte Unternehmens-Chef Patrik Heider "Euro am Sonntag". Das höhere Tempo beim Umsatzzuwachs gehe zwar zum Teil zu Lasten der Profitabilität. Wachstum habe für die Gruppe jedoch Vorrang. Würde Nemetschek sehr hohe Margen anstreben, könne die Gruppe ihre Wachstumsziele schon bald nicht mehr erreichen, weil dann zu wenig Investiert würde, sagte Heider.

Bei dem in Aussicht gestellten Wachstum werde eine operative Marge zwischen 25 und 26 Prozent angepeilt. Mit Blick auf den größeren US-Konkurrenten Autodesk, der sein Angebot internetbasiert auf Abo- und Miet-Programme ausgerichtet hat, sagte Heider: "Wir drängen Kunden nicht in ein neues Geschäftsmodell. Unsere Software ist cloud-fähig, und wir sind auch mit Apps am Markt. Fünf Prozent des Umsatzes sind Mietsoftware. Wir erwarten keine großen Verschiebungen zugunsten des Mietmodells."

Für Zukäufe stehen dem TecDax-Konzern Heider zufolge 200 Millionen Euro zur Verfügung. Mögliche Ziele sollten "Firmen mit innovativer Software sein, die sich leicht internationalisieren lässt. Ihr Umsatz sollte bei mindestens acht bis zehn Millionen Euro liegen. Die operative Marge sollte bei 18 bis 20 Prozent liegen und das Potenzial haben, das Niveau der Gruppe von rund 26 Prozent zu erreichen."/he

