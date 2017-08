Zum Schnäppchenpreis: Warren Buffett wird größter Anteilseigner der Bank of America

Erfolgsinvestor Warren Buffett hat seinen Einfluss in der US-Bankenbranche weiter ausgebaut. Aus einer Mitteilung des US-Geldhauses Bank of America geht hervor, dass Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway ihre Beteiligung an dem Wall Street-Haus weiter ausgebaut hat. Demnach übte die Holding Kaufoptionen für 700 Millionen Anteilsscheine der Bank aus und stieg damit über Nacht um größten Einzelaktionär der BoA auf.

Erfolgsinvestor mit erneut gutem Deal

Mit der Aktion hat Warren Buffett erneut sein glückliches Händchen in Investmentdingen unter Beweis gestellt. Der 87-jährige hatte sich Optionen gesichert, die ihm den Kauf von BoA-Aktien zum Preis von 7,14 Dollar erlaubten - aktuell werden Anteilsscheine des Unternehmens für 23,58 US-Dollar pro Titel gehandelt.

Angaben von Reuters zufolge hält Berkshire nach der Aufstockung nun 6,6 Prozent aller Aktien an der zweitgrößten Bank der Vereinigten Staaten.

Nicht die einzige Banken-Beteiligung

Neben der Beteiligung an der Bank of America hat Warren Buffett auch noch Anteile eines anderen US-Finanzhauses im Portfolio. Bereits seit geraumer Zeit ist Berkshire Hathaway Anteilseigner bei Wells Fargo, hinter der Bank of America die Nummer drei in den USA. Hier ist das Buffett-Vehikel mit zehn Prozent beteiligt. Auch Anteilsscheine von Goldman Sachs hat Warren Buffett im Depot.



