Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Add

seit: 05.10.2017

Kursziel: 24,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.05.2017, Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 24,60.

Zusammenfassung:

2G Energy AG hat am 28. September H1-Zahlen vorgelegt, die leicht über

unseren Schätzungen lagen. Der Umsatz wurde um fast 14% auf EUR72 Mio.

gesteigert, und das EBIT verbesserte sich um EUR1,9 Mio. auf EUR-0,5 Mio. Da

das 2. Halbjahr traditionell die deutlich stärkere Periode ist und der

Auftragsbestand Ende August mit EUR123 Mio. auf hohem Niveau blieb, sehen wir

2G auf gutem Wege, die Guidance (Umsatzsteigerung J/J auf bis zu EUR180 Mio.

und EBIT-Marge von 3-5%) zu erreichen. Wir bestätigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf EUR24,60 (bisher: EUR24,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 24.00 to EUR 24.60.

Abstract:

On 28 September, 2G Energy AG reported H1 figures that slightly exceeded

our estimates. Revenue increased by almost 14% to EUR72m and EBIT by EUR1.9m to

EUR-0.5m. H2 is traditionally stronger than H1 and the end August order

backlog was high at EUR123m. We therefore believe 2G is well on track to

reach guidance (revenue growth y/y to up to EUR180m and EBIT margin of 3-5%).

We confirm our Add recommendation and raise the price target to EUR24.60

(previously: EUR24.00).

