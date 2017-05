^

Original-Research: Aroundtown Property Holdings Plc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown Property Holdings Plc.

Unternehmen: Aroundtown Property Holdings Plc.

ISIN: CY0105562116

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 10.05.2017

Kursziel: 6,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116). Analyst Ellis Acklin

reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.50 to

EUR 6.40.

Abstract:

Aroundtown announced the successful placement of 93m new shares for gross

proceeds of some EUR426m. At the same time, the company closed an offer with

its Series B convertible bond holders. AT will use the proceeds of the

capital increase to further facilitate its growth strategy and to finance

the reduction of the outstanding convertible bonds by EUR55.3m. The company

cited a strong acquisition pipeline on its 31 March conference call and

wants to be prepared to react quickly to opportunities. The measures

likewise improve balance sheet metrics, and will result in an improved free

float (+5%). We now see fair value for the share at EUR6.40 (previously:

EUR6.50) after accounting for the share dilution. Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown Property

Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,50 auf EUR

6,40.

Zusammenfassung:

Aroundtown meldete die erfolgreiche Platzierung von 93 Mio. neuen Aktien

und einen Bruttoerlös in Höhe von EUR426 Mio. Gleichzeitig hat sich das

Unternehmen mit den Serie B-Wandelanleihbesitzern über einen Rückkauf

geeinigt. AT wird die Erlöse von der Kapitalerhöhung benutzen, um die

Wachstumsstrategie voranzutreiben und die ausstehende Wandelanleihe um

EUR55,3 Mio. zu reduzieren. Am 31. März hat das Unternehmen in der

Telefonkonferenz eine gut gefüllte Akquisitionspipeline gemeldet und möchte

gut gerüstet sein, um schnell auf attraktive Angebote reagieren zu können.

Dazu verbessern die Maßnahmen die Bilanzkennzahlen und erhöhen den

Free-Float (+5%). Nach Berücksichtigung der Verwässerung sehen wir den

fairen Wert der Aktie bei EUR6,40 (bisher: EUR6,50). Unsere Empfehlung bleibt

weiterhin Kaufen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15133.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°