Original-Research: Aroundtown Property Holdings Plc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown Property Holdings Plc.

Unternehmen: Aroundtown Property Holdings Plc.

ISIN: CY0105562116

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 15.06.2017

Kursziel: 6,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown Property

Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,40.

Zusammenfassung:

Aroundtown (AT) hat die erfolgreiche Platzierung von $500 Mio. an

unbefristeten, nachrangigen Schuldverschreibungen gemeldet. Die Emission

folgt der Kapitalerhöhung von EUR 426 Mio. im Mai. Wir betrachten dies als

starkes Signal, dass das Management optimistisch bezüglich der Chancen auf

weiteres Portfoliowachstum ist und das hierfür benötigte Eigenkapital

sichern will. Die Schuldverschreibungen haben einen effektiven Zinssatz von

3,1% und werden als Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR 6,40 bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116). Analyst Ellis Acklin

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.40 price target.

Abstract:

Aroundtown (AT) announced the successful placement of $500m in perpetual

subordinated notes. This comes on the heels a EUR426m capital increase in

May. We view this as a strong signal that management is optimistic about

the opportunities for further portfolio growth and wants to secure the

required equity. The notes carry an effective 3.1% coupon and will be

accounted for as equity on the balance sheet. We maintain our Buy rating

and EUR6.40 price target.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15311.pdf

