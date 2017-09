^

Original-Research: Aroundtown Property Holdings Plc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown Property Holdings Plc.

Unternehmen: Aroundtown Property Holdings Plc.

ISIN: CY0105562116

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 01.09.2017

Kursziel: 7.20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown Property

Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,40 auf EUR

7,20.

Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass Aroundtown mitten in

einer starken Wachstumsphase und für weiteres Wachstum und weitere

Rentabilität gut positioniert ist. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn

sein Gewerbeimmobilienportfolio um rund 56% gesteigert und dabei das

Peer-Wachstum weit übertroffen. Die Q2-Mieterlöse und das FFO I-Ergebnis

kletterten J/J und lagen höher als unsere Prognosen. Die Neubewertungen

sind ebenfalls gestiegen. Wir haben unsere Schätzungen nach oben angepasst,

um die H1-Ergebnisse und die gut gefüllte Pipeline zu berücksichtigen.

Unser aktualisiertes Bewertungsmodell ergibt nun ein Kursziel von EUR7,20

(zuvor: EUR6,40). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

Property Holdings Plc. (ISIN: CY0105562116). Analyst Ellis Acklin

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 6.40 to

EUR 7.20.

Abstract:

Second quarter results confirm our view that Aroundtown (AT) is in the

middle of a strong growth phase and well positioned to deliver further

growth and profitability. The company has grown its commercial portfolio

some 56% YTD far outpacing its peers. Q2 rental income and FFO I improved

Y/Y and beat our targets. Revaluations also continued to rise. We have

raised our forecasts to account for the strong H1 and full pipeline. Our

updated valuation model yields a price target of EUR7.20 (previously EUR6.40).

Our rating remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15603.pdf

