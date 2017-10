Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update - Q2 results

Empfehlung: BUY

seit: 02.10.2017

Kursziel: 48,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 48.00 price target.

Abstract:

Q2/17 revenue jumped 89% to EUR4.8m (Q2/16: EUR2.5m; FBe: EUR5.0m) while EBITDA

came in at EUR-2.0m (Q2/16: EUR-0.8m; FBe -EUR1.8m). Revenue in both Q2/17 and

Q2/16 stemmed from the reimbursement of development costs of FYB201 and

FYB203 by Bioeq IP AG and Santo Holding respectively. The increase in

revenues was attributable to a higher volume of development work on these

products. Losses at the EBITDA and net level widened in Q2/17 because of

higher spending on FYB202 which was not partnered during the second

quarter. In July Formycon signed a term sheet with Santo Holding for the

conclusion of a drug-development cooperation with respect to FYB202.

Formycon had announced in May that the reference product for FYB202 (the

third of the four biosimilar drugs it has under development) is Stelara.

Stelara is indicated for psoriasis, psoriatic arthritis and Crohn's

disease. Stelara's worldwide sales rose 17.3% to USD1.8bn in H1/17.

Formycon's product portfolio continues to develop rapidly and management's

aim is that the company's biosimilar products should be the first to market

following the expiry of the patents on their reference products from 2020

onwards. Success-based payments are expected to be in the triple digit

millions of Euro over the lifetime of each of Formycon's biosimilars. We

continue to see fair value for the Formycon share at EUR48.00 and maintain

our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 48,00.

Zusammenfassung:

In Q2/17 stieg der Umsatz um 89% auf EUR4,8 Mio. (Q2/16: EUR2,5 Mio.; FBe: EUR5,0

Mio.), und das EBITDA betrug EUR-2,0 Mio. (Q2/16: EUR-0,8 Mio; FBe -EUR1,8 Mio.).

Sowohl in Q2/17 als auch in Q2/16 war der Umsatz auf die Rückerstattung der

Enwicklungskosten von FYB201 und FYB203 durch Bioeq IP AG bzw. Santo

Holding zurückzuführen. Der Umsatzanstieg war dem höheren Volumen der

Entwicklungsarbeit in Bezug auf diese Produkte geschuldet. Die EBITDA- und

Nettoverluste vergrößerten sich in Q2/17 wegen höherer

Entwicklungsaufwendungen für FYB202, das in Q2/17 noch nicht verpartnert

war. Im Juli hat Formycon einen Term Sheet in Bezug auf den Abschluss eines

Partnerschaftsabkommens für FYB202 unterschrieben. Formycon hatte schon im

Mai bekanntgegeben, dass das Referenzprodukt für FYB202 (das dritte der

vier Biosimilarpräparate, das sie in Entwicklung hat), Stelara heißt.

Stelara ist zur Behandlung von Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und Crohns

Krankheit indiziert. Der weltweite Umsatz des Medikaments stieg in H1/17 um

17,3% auf USD1,8 Mrd. Formycons Produktportfolio entwickelt sich weiterhin

rapide, und das Management plant, nach Patentablauf der Referenzprodukte ab

dem Jahr 2020 die ersten Biosimilarprodukte auf den Markt zu bringen. Die

erfolgsbasierten Zahlungen über die Lebensdauer von jedem der

Formycon-Biosimilare werden voraussichtlich in dreistelliger

Euro-Millionenhöhe liegen. Wir sehen den fairen Wert der Aktie weiterhin

bei EUR48,00 und behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/15713.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

