Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 04.10.2017

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,40 auf EUR 7,40.

Zusammenfassung:

Der Halbjahresbericht zeigte zwar nur einen leichten Umsatzrückgang (-2%)

im Vergleich zum Vorjahr, die Umsätze lagen aber deutlich (-14%) unter

unserer Prognose. Aufgrund niedrigerer sonstiger betrieblicher Erträge und

einer leicht geringeren Bruttomarge sank das EBIT um rund 46% J/J auf EUR3,2

Mio. Wir erwarten stärkere Umsätze in H2, die aber nicht den unerwarteten

Rückgang in H1 aufholen werden. Deshalb haben wir unsere Schätzungen

entsprechend angepasst. Aus unserer Sicht wird das Parallelimportgeschäft

kurzfristig weitere Marktanteile gewinnen, während neue Wachstumstreiber

erschlossen werden. Unsere überarbeiteten Prognosen und das DCF-Modell

ergeben nun einen fairen Wert von EUR7,40 je Aktie (zuvor: EUR8,40). Unsere

Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 8.40 to EUR 7.40.

Abstract:

Six month reporting showed revenues just off the previous level (-2%) but

well below our forecast (-14%). EBIT slid some 46% Y/Y to EUR3.2m, due also

to a lower other income contribution and a slightly lower gross margin. We

look for a pick up in H2 revenue but do not expect this to offset the

slower than expected H1 and have adjusted our forecasts accordingly. We

believe the company will continue to gain market share in the parallel

import business over the near term, while new growth verticals are on the

horizon. Our revised forecasts and DCF model yield a new fair value of

EUR7.40 / share (previously: EUR8.40). Our rating remains Buy.

