Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 09.05.2017

Kursziel: 10,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 09.05.2017, vormals ADD

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Christian Orquera upgraded the stock to

BUY and increased the price target from EUR 9.00 to EUR 10.80.

Abstract:

M1 Kliniken AG (M1) published its FY 2016 financial report on 28 April.

Sales and EBIT were below our expectations at EUR36.0m (FBe: EUR39.1m) and

EUR4.4m (FB: EUR7.2m), respectively. This difference can be chiefly explained

by management's decision to substantially raise the number of medical

personnel at the Berlin-Köpenick clinic as well as extending the training

period to secure quality standards. As a result, the personnel measures

undertaken in mid-2016 will not translate into additional sales until 2017.

However, largely due to a non-cash revaluation gain of EUR4.6m (in accordance

with IFRS standards) in financial assets investments and a cash dividend of

EUR1.0m, the company met our net income forecast of EUR5.0m (FB: EUR5.0m).

Management also gave an upbeat outlook for 2017 and expects sales to

increase by 20% Y/Y. Additionally, M1 announced yesterday the acquisition

of a 2,000 square metre building in Essen's city centre to build a new

clinic with surgical capabilities. This is good news considering that the

Berlin-Köpenick clinic will likely be at full capacity in 2017. We have

fine-tuned our forecasts for 2017E and the following years leading to a

higher target price of EUR10.80 (EUR9.00). We upgrade our rating to Buy (Add).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera stuft die

Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 9,00 auf EUR 10,80.

Zusammenfassung:

M1 Kliniken AG (M1) hat am 28. April ihren Jahresabschluss 2016

veröffentlicht. Umsatz und EBIT lagen mit EUR36,0 Mio. (FB: EUR39,1 Mio.) und

EUR4,4 Mio. (FB: EUR7,2 Mio.) unter unseren Erwartungen. Dieser Unterschied ist

vor allem auf die Entscheidung des Managements zurückzuführen, sein

medizinisches Personal in der Berlin-Köpenick-Klinik erheblich zu erweitern

bei gleichzeitiger Verlängerung der Ausbildungszeit zur

Qualitätsstandardssicherung. Damit werden die Mitte 2016 durchgeführten

Personalmaßnahmen keinen zusätzlichen Umsatz vor 2017 generieren. Vor allem

dank eines nicht zahlungswirksamen Neubewertungsgewinns in Höhe von EUR4,6

Mio. (nach IFRS-Standards) in Finanzanlagen und einer Bar-Dividende von

EUR1,0 Mio., erreichte das Unternehmen unsere Jahresüberschussprognose von

EUR5,0 Mio. (FB: EUR5,0 Mio.). Außerdem gab das Management einen positiven

Ausblick für 2017 bekannt; der Umsatz soll dementsprechend um 20% gegenüber

dem Vorjahr steigen. Darüber hinaus hat M1 gestern die Übernahme eines

2.000 Quadratmeter großen Gebäudes in der Essener Innenstadt angekündigt,

um ein neues Operationszentrum zu errichten. Das ist eine gute Nachricht,

wenn man bedenkt, dass die Berlin-Köpenick-Klinik voraussichtlich im Laufe

des Jahres 2017 voll ausgelastet sein wird. Wir haben unsere Prognosen für

2017 und die folgenden Jahre revidiert und unser Kursziel auf EUR10,80

(EUR9,00) erhöht. Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

