Original-Research: Mologen AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

First Berlin Equity Research has published a research update on MOLOGEN AG

(ISIN: DE0006637200). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 11.30 to EUR 13.30.

Abstract:

Mologen released important additional information from recent trials with

lefitolimod at last week's ESMO conference in Madrid. Topline results of

the IMPULSE phase II trial of lefitolimod with 102 small cell lung cancer

(SCLC) patients published in April showed overall survival signals in

comparison to the control arm in two important subgroups - patients with a

low count of activated B cells and patients with reported Chronic

Obstructive Pulmonary Disease. The former group comprised 38 (43%) of a

total of 88 patients for whom B cell data was available. The latter group

numbered 25 of the 102 participants in the study. The B cell-related data

is particularly interesting as it has positive implications for

lefitolimod's efficacy against cancers other than SCLC. Cancer

immunotherapy looks at tumours as 'hot' or 'cold' depending on how densely

they are infiltrated by T cells. T cells are the main driver of the

adaptive immune response. Mologen published data from studies of

lefitolimod in combination with anti-PD1/anti-PD-L1 antibody-based

checkpoint inhibitors in murine tumour models in January. Additional data

from these studies presented at ESMO showed that monotherapy with

lefitolimod in a CT26 colon carcinoma model resulted in increased

infiltration of the tumour by T Cells and reduced tumour growth. In late

August Mologen announced the signing of a binding term sheet for a

collaboration with the Chinese company, iPharma Ltd., regarding the

development, manufacture and commercialisation of lefitolimod in China.

iPharma will pay EUR3m to Mologen upfront and invest EUR2m in Mologen within 12

months of the final license agreement as well as make milestone payments.

The total package could amount to EUR100m. We have adjusted our valuation

model to account for the iPharma deal and now see fair value for the

Mologen share at EUR13.30 (previously: EUR11.30). We maintain our Buy

recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MOLOGEN AG (ISIN:

DE0006637200) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 11,30 auf EUR 13,30.

Zusammenfassung:

Mologen veröffentlichte wichtige Zusatzinformationen aus den letzten

Studien mit Lefitolimod auf der ESMO-Konferenz in der vergangenen Woche in

Madrid. Topline-Ergebnisse der IMPULSE-Phase-II-Studie von Lefitolimod mit

102 Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC), die im April

veröffentlicht wurden, zeigten im Vergleich zum Kontrollarm

Gesamtüberlebenssignale in zwei wichtigen Untergruppen - Patienten mit

einer niedrigen Anzahl aktivierter B-Zellen und Patienten mit

diagnostizierter chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Die

erstere Gruppe umfasste 38 (43%) von insgesamt 88 Patienten, für die

B-Zellendaten verfügbar waren. Die letztere Gruppe zählte 25 der 102

Teilnehmer in der Studie. Die B-Zellen-bezogenen Daten sind besonders

interessant, da sie positive Auswirkungen auf die Wirksamkeit von

Lefitolimod gegenüber anderen Krebsarten als SCLC haben. Die

Krebs-Immuntherapie klassifiziert Tumore als 'heiß' oder 'kalt', je nachdem

wie dicht sie von T-Zellen durchsetzt sind. T-Zellen sind der Haupttreiber

der adaptiven Immunantwort. Mologen veröffentlichte Daten aus Studien von

Lefitolimod in Kombination mit Anti-PD1/Anti-PD-L1 Antikörper-basierten

Checkpoint-Inhibitoren in murinen Tumormodellen im Januar. Zusätzliche

Daten aus diesen Studien, die auf der ESMO vorgestellt wurden, zeigten,

dass die Monotherapie mit Lefitolimod in einem CT26

Kolorektal-Karzinom-Modell zu einer erhöhten Infiltration des Tumors durch

T-Zellen und einem reduzierten Tumorwachstum führte. Ende August kündigte

Mologen die Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheets für eine

Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen iPharma Ltd., bezüglich der

Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lefitolimod in China, an.

iPharma zahlt im Vorfeld EUR3 Mio. an Mologen und investiert EUR2 Mio. in

Mologen innerhalb von 12 Monaten nach der endgültigen Lizenzvereinbarung,

sowie Meilensteinzahlungen. Das Gesamtpaket könnte sich auf EUR100 Mio.

belaufen. Wir haben unser Bewertungsmodell angepasst, um die Zusammenarbeit

mit iPharma zu berücksichtigen und sehen den fairen Wert der Mologen-Aktie

nun bei EUR13,30 (bisher: EUR11,30). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

