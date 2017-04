Original-Research: PNE Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 11.04.2017

Kursziel: 3,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.3.2017, Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 3,10 auf EUR 3,40.

Zusammenfassung:

PNE Wind hat am 30. März ihren Geschäftsbericht für 2016 vorgelegt und eine

Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen bestätigten die

vorläufigen Kennzahlen. Hauptsächlich wegen des Verkaufs eines 142,5

MW-Portfolios an eine Allianz-Tochter berichtete PNE ein Rekord-EBIT von

EUR97 Mio. und wird eine Gesamtdividende von EUR0,12 pro Aktie vorschlagen.

Nach dem erfolgreichen ersten Verkauf eines großen Portfolios wird das

Unternehmen bis 2019/20 wieder ein großes Windpark-Portfolio (>200 MW)

aufbauen. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Gewinne aus 2017 und 2018

nach 2019/20 verschoben wird. Entsprechend liegt die EBIT-Guidance für 2017

nur bei EUR0-15 Mio. Wir haben unsere Prognosen an den Plan des Unternehmens

angepasst und erwarten den Verkauf eines 200 MW-Portfolios in 2020E. Wir

stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch und erhöhen das Kursziel

auf EUR3,40 (bisher: EUR3,10).

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock

to BUY and increased the price target from EUR 3.10 to EUR 3.40.

Abstract:

On 30 March, PNE Wind published its 2016 Annual Report and held a

conference call. Final figures confirmed the preliminary KPIs. Due mainly

to the sale of a 142.5 MW wind farm portfolio to an Allianz subsidiary, PNE

posted a record EBIT of EUR97m and will propose a total dividend of EUR0.12 per

share. Following the successful large portfolio sale, the company will

again build up a large wind farm portfolio (>200 MW) by 2019/20. This

means that a large part of this and next year's earnings will be postponed

to 2019/20. As a consequence, EBIT guidance for 2017 only amounts to

EUR0-15m. We have adjusted our forecasts to reflect the company's plan and

expect the sale of a 200 MW portfolio in 2020E. We upgrade the stock from

Add to Buy and increase price target to EUR3.40 (previously: EUR3.10).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/14979.pdf

