OSRAM hält Ausschau nach größeren Zukäufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern OSRAM hält die Augen offen für eine größere Akquisition. "Es ist durchaus möglich, dass wir uns Unternehmen bis 500 Millionen Euro Akquisitionsvolumen anschauen", sagt Finanzvorstand Ingo Bank der Börsen-Zeitung. Um Skaleneffekte zu erzielen, könne Größe eine wichtige Rolle spielen. Konkrete Pläne für solche Zukäufe gebe es im Moment aber nicht.

Im Segment Spezialbeleuchtung, zu dem das Autolicht zählt, will sich Osram auf den Gebieten Elektronik und Software verstärken. "Da sehen wir uns international nach Akquisitionszielen oder Partnern um", sagte Bank. In der Sparte Optohalbleiter wären Akquisitionen interessant, "wenn wir damit unseren Marktzugang verbessern könnten", so der Manager. Das mit höheren Margen attraktive Servicegeschäft steht im Mittelpunkt von Verstärkungen im Segment Lösungen und Systeme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2017 13:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 15 PM EDT 04-13-17