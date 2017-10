OTS: Bain & Company / Bain-Studie zu Produkteinführungen in der ...

Bain-Studie zu Produkteinführungen in der Pharmaindustrie / Fast die

Hälfte aller neuen Medikamente floppt

München (ots) - In den vergangenen acht Jahren haben sich nahezu

50 Prozent aller neu eingeführten Arzneimittel schlechter entwickelt

als von Branchenexperten erwartet

- Ein Viertel erzielte nicht einmal die Hälfte des

prognostizierten Umsatzes

- Pharmaunternehmen werden in wenigen Jahren bis zu 80 Prozent

ihrer Verkaufserlöse mit neuen Medikamenten erzielen

- Mit stärkerer Produktdifferenzierung, intensiveren

Kundenbeziehungen und dem effizienten Organisieren von

Produktpremieren erhöhen Arzneimittelhersteller ihre Chancen auf

einen gelungenen Markteintritt

Der Marktstart neuer Medikamente bereitet Pharmamanagern immer

häufiger Sorgen. Nach einer aktuellen Studie der internationalen

Managementberatung Bain & Company hat seit 2010 fast die Hälfte aller

Produktpremieren den Erwartungen der Branchenanalysten nicht

entsprochen. Ein Viertel erwirtschaftete nicht einmal 50 Prozent des

vorhergesagten Umsatzes.

Die Ergebnisse der Studie "How to Make Your Drug Launch a Success"

sind umso dramatischer, da neue Produkte im Jahr 2021 bis zu 80

Prozent des Gesamtumsatzes der Arzneimittelhersteller ausmachen

werden. Zudem hat sich der Zeitraum deutlich verkürzt, in dem ein

neues Medikament seine Alleinstellung nutzen kann, um die

Entwicklungskosten hereinzuholen. Lag dieses Zeitfenster im Jahr 2000

noch bei durchschnittlich acht Jahren, ziehen Wettbewerber heute im

Schnitt schon vier Jahre später mit konkurrierenden Angeboten nach.

Neue Methode für mehr Markterfolg

Auf Grundlage einer Befragung von 100 Produktmanagern bei den

weltweit 20 wichtigsten Pharmafirmen hat Bain die drei entscheidenden

Faktoren für einen gelungenen Markteintritt neuer Pharmazeutika

herausgearbeitet. Erfolgreiche Unternehmen differenzieren demnach

ihre Produkte durch den einzigartigen Nutzen für Patienten und

Mediziner. Sie gewinnen die Ärzte, die das Medikament verschreiben,

als Botschafter für ihr Präparat und organisieren die

Einführungsphase strategisch straff durch.

"Überzeugende Marktdaten und ein ausreichendes Marketingbudget

genügen heute nicht mehr, um ein Medikament erfolgreich zu

lancieren", erklärt Christoph Schlegel, Partner bei Bain & Company

und Co-Autor der Studie. "Die verantwortlichen Produktmanager müssen

im hart umkämpften Pharmamarkt für ihr neues Arzneimittel

Überzeugungsarbeit an vielen Fronten leisten."

Strategisches Vorgehen bei der Produkteinführung

Mit Blick auf die drei zentralen Aspekte einer erfolgreichen

Markteinführung eines neuen Medikaments empfiehlt Bain im Detail:

1. Intensive Kommunikation. Die Ergebnisse der klinischen

Phase-III-Tests allein begeistern heute weder Ärzte noch

Krankenversicherungen oder Regulatoren für ein neues Präparat. Eine

wirklich überzeugende Botschaft enthält deshalb neben der

medizinischen Validierung den weiteren Zusatznutzen des Produkts. Das

können ökonomische Faktoren sein wie ein günstiger Preis,

Sicherheitsaspekte wie eine einfache Anwendung oder auch emotionale

Elemente wie eine stark verbesserte Lebensqualität. Gute

Produktmanager liefern zudem nach der Markteinführung regelmäßige

Informationen zu dem Medikament und halten es beispielsweise durch

Studien im Gespräch. Zusatzdienste für Ärzte und Patienten,

beispielsweise eine Community in sozialen Netzwerken, können

ebenfalls effektiv sein. Es gilt: Die Post-Launch-Phase muss ebenso

gründlich geplant und vorbereitet werden wie der eigentliche

Markteintritt.

2. Permanente Beziehungspflege. Mindestens 40 Prozent der

Präferenzen, die Mediziner für ein bestimmtes Präparat hegen, hängt

von anderen Faktoren ab als den reinen Produktdaten. So schätzen es

Ärzte, wenn ein Hersteller medizinische Fragen schnell und präzise

beantwortet, bei der Identifikation neuer Patientengruppen

Hilfestellung leistet oder die Beteiligten miteinander vernetzt.

Vorreiterfirmen wenden sich dabei nicht nur an die Meinungsführer in

der Ärzteschaft, sondern auch an die breite Masse der Mediziner, die

so im täglichen Praxisbetrieb zu Botschaftern eines Produkts werden

können.

3. Eigenständiges, abteilungsübergreifendes Team. Wichtigste

Voraussetzung für einen gelungenen Markteintritt ist ein

koordiniertes Vorgehen im Unternehmen. Marktzugang, Patientendienste,

medizinischer Service, Rechtsabteilung, Marketing und Vertrieb müssen

eng aufeinander abgestimmt werden. Deshalb organisieren erfolgreiche

Firmen die Produktneueinführung in Form eines "Unternehmens im

Unternehmen". Dieses selbstständige Team mit Mitarbeitern aus allen

Abteilungen entscheidet eigenverantwortlich, wie Patienten und Ärzte

am besten bedient oder das Medikament optimal positioniert werden

kann.

"Der Erfolg eines neuen Medikaments hängt weitgehend von der

Orchestrierung der Markteinführung ab", betont Bain-Experte Schlegel.

"Ein reines Abhaken von Checklisten ist nicht zielführend. Vielmehr

muss das Top-Management dem Launch-Team die Möglichkeit geben, die

perfekte Startstrategie für jedes Produkt selbst zu gestalten."

Bain & Company

Bain & Company ist eine der weltweit führenden

Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen

Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,

Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation

sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit

seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu

erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im

Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des

Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue

Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973

lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.

Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000

Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain

unter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain

Insights App.

OTS: Bain & Company

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/19104

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_19104.rss2

Pressekontakt:

Leila Kunstmann-Seik,

Bain & Company Germany, Inc.

Karlspatz 1

80335 München

E-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com

Tel.: +49 (0)89 5123 1246

Mobil: +49 (0)151 5801 1246