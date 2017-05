OTS: Bank Schilling & Co AG / Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft - ...

GO

Intralogistik-Lösungen sind gefragt wie nie. Denn mit moderner Logistik-Infrastruktur lassen sich nicht nur erhebliche Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen realisieren, sondern sie bildet die perfekte Ergänzung für "Industrie 4.0". Warum Jungheinrich eine der interessantesten Storys in diesem Segment bietet lesen Sie im aktuellen Anlagermagazin des Börse Stuttgart Anlegerclubs.

Heute im Fokus

DAX mit Gewinn -- Spekulationen über innogy-Zukunft liefern RWE-Rally Treibstoff -- K+S-Aktie beflügelt: Kapitalerhöhung geplant? -- Wirecard-Börsenwert überspringt 7-Milliarden-Schwelle

Börsenpläne für Afrika-Geschäft treiben Steinhoff weiter an. Gericht erlaubt Einstieg von Chinesen bei Grammer. VW, BMW, Daimler: Autoaktien erholen sich nach Kursrutsch. Hypoport-Aktie kräftig im Plus: Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 154 Euro. BMW: Weitere Investitionen in China.