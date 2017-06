OTS: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber / Bayerns ...

Bayerns M+E Industrie im ersten Quartal mit deutlichem Exportplus -

Brossardt: "Wachstum bei US-Exporten, Rückgang im UK-Geschäft"

München (ots) - Die bayerische Metall- und Elektroindustrie konnte

ihre Ausfuhren im ersten Quartal 2017 um 3,7 Prozent gegenüber dem

Vorjahresquartal steigern. Das melden die bayerischen Metall- und

Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm. "Besonders kräftig wuchsen die

Ausfuhren in die USA mit einem Plus von 12,1 Prozent. Nachdem sich

das US-Geschäft zuletzt schwächer entwickelt hatte, ist diese

Erholung sehr erfreulich - zumal die Vereinigten Staaten Bayerns

wichtigster Exportmarkt sind", erklärt bayme vbm Hauptgeschäftsführer

Bertram Brossardt.

Die Ausfuhren in die Eurozone wuchsen um 2,5 Prozent, die in die

gesamte EU jedoch nur um 1,0 Prozent. "Hier macht sich der spürbare

Rückgang der Exporte in das Vereinigte Königreich um 11,3 Prozent

bemerkbar", sagt Brossardt. Die politische Lage in der Türkei schlägt

sich ebenfalls negativ in den bayerischen M+E Exporten in dieses Land

nieder; sie lagen im ersten Quartal um deutliche 27,8 Prozent unter

dem Vorjahresniveau. Dagegen nahmen die Ausfuhren nach Russland

kräftig um 45,2 Prozent zu, allerdings von einem sehr niedrigen

Niveau aus. Die Exporte nach China wuchsen um 1,4 Prozent, die nach

Brasilien sanken um 13,8 Prozent.

"Vorsicht ist weiterhin angebracht: Geopolitische Krisen und

protektionistische Tendenzen führen zunehmend zu Verunsicherungen in

der Weltwirtschaft. Die wirtschaftliche und politische Lage in Europa

ist immer noch labil. Das hat teilweise auch deutliche Auswirkungen

auf die Exporte", so Brossardt mit Blick auf das Vereinigte

Königreich und die Türkei.

Die Auswertung des ifo-Konjunkturtests für die bayerische M+E

Industrie hat ergeben, dass die Firmen trotz der

außenwirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin stark auf das

Auslandsgeschäft setzen: Der Exporterwartungssaldo kletterte bis März

auf +31 Prozentpunkte, das höchsten Niveau seit 2011.

